انتحار زوج لمروره بأزمة نفسية لخلافات أسرية فى بنى سويف

انتحار زوج لمروره بأزمة نفسية لخلافات أسرية فى بنى سويفالثلاثاء، 16 يناير 2018 08:51 م
جثة
بنى سويف :هانى فتحى
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أقدم زوج على الانتحار شنقاً داخل منزله بجزيرة ببا جنوب محافظة بنى سويف، لمروره بأزمة نفسية لخلافات أسرية .
تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير إدارة البحث الجنائى، بانتحار "أحمد ش.م"- 42 سنة مقيم جزيرة ببا جنوب المحافظة، انتقل المقدم مصطفى أبو طالب رئيس وحدة مباحث ببا، إلى مكان البلاغ، حيث تبين انتحار المتوفى شنقاً داخل منزله.
ودلت التحريات الأولية للمقدم مصطفى أبو طالب، أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية لوجود خلافات أسرية، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى ببا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .
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