اليوم.. رئيس هيئة تنشيط السياحة يتوجه لـ مدريد للمشاركة بمعرض "فيتور"

يتوجه هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، اليوم الثلاثاء، للعاصمة الأسبانية مدريد، للمشاركة فى فعاليات لمعرض السياحى الدولى Fitur فى دورته الثامنة والثلاثين خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير والذى يعد أكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالأسبانية كما يمثل بداية الأجندة الدولية للمعارض السياحية لعام 2018 .

يشارك في الإفتتاح الدميرى على رأس وفد يضم 20 عارض مصرى يمثلون شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران، وأوضح الدميرى أن الهيئة ستشارك هذا العام بجناح مساحته 256م2 .

وأشار الدميرى إلى ضرورة عقد لقاءات مهنية لتوثيق أوجه التعاون بين المسئولين المصريين والأسبان فى المجالات المختلفة بشكل عام والسياحة بشكل خاص ومنها حضور إجتماع مع Zurab Pololikashvili رئيس المنظمة العالمية للسياحة والمنتدى الوزارى الذى تنظمه المنظمه لتدعيم استعادة الحركة السياحية فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالإضافة إلى حضور منتدى الإستثمار السياحى لأفريقيا والذى تنظمه " Ifema" هيئة المعرض بمدريد.

وتابع، أنه سعقد لقاءات إعلامية على هامش المعرض مع وسائل الإعلام الأسبانية المختلفة للتأكيد على أهمية العمل على جذب السياحة من مختلف دول العالم والعمل على توجيه إهتمام السائح الأسبانى نحو مختلف المنتجات السياحية المصرية بجانب منتج السياحة الثقافية الذى يجذب السائح الأسبانى فى المقام الأول.