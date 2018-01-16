اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1439





كتب لؤى على

تستطلع اليوم الثلاثاء، دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام 1439هجريًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.