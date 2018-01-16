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الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:37 م
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اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1439

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:01 م
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1439 استطلاع الهلال


كتب لؤى على
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تستطلع اليوم الثلاثاء، دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام 1439هجريًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.
 
 
 

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