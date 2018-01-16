اليمن: مقتل وإصابة 613 مدنيا بسبب انتهاكات الحوثيين خلال 40 يوما





أ ش أ

قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إنها وثّقت مقتل وإصابة 613 مدنيا بسبب الجرائم والانتهاكات التى ارتكبتها مليشيا الحوثى المدعومة من إيران خلال الفترة من 1 ديسمبر 2017م وحتى 10 يناير الجارى .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن تقرير حكرمى اليوم أنه تم توثيق 318 حالة قتل بينهم 8 نساء و 14 طفلا، فى حين بلغت حالات الإصابة والتشوية والإعاقة بين المدنيين إلى 295 حالة إصابة بينهم 6 نساء و 17 طفلًا .



وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثى قامت بزرع الألغام فى المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق العامة وذلك إمعانًا منهم فى قتل أكبر قدر ممكن من المدنيين وهو ما تسبب فى تسجيل 23 حالة قتل وإصابة.



وأوضح التقرير اليمنى ، أن الكثير من المدنيين والسياسيين والصحفيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والإعلاميين لايزالون يرزحون فى سجون ومعتقلات المليشيا وأن حالات الاعتقال التعسفى والتعذيب والإخفاء القسرى خلال فترة التقرير بلغت 407 حالات اختطاف وإخفاء منهم 280 من أنصار حزب المؤتمر الشعبى العام والرئيس السابق على عبدالله صالح الذى قتلته مليشيا الحوثى.

وأكد التقرير اليمنى قيام مليشيا الحوثى بتجنيد 830 طفلًا لم يبلغوا السن القانونية فى إطار مخططها لاستخدام الاطفال وقودًا لحربها ، مشيرًا إلى تجنيد المليشيات للنساء والزج بهم .. مضيفا أن ملشيا الحوثى دمرت بشكل ممنهج البنى التحتية وفجرت المنازل واستهداف الأحياء السكنية، حيث بلغ عدد الحالات 161 حالة انتهاك منها 57 منزلا فخخ ودمر بشكل كلى، فى حين بلغ إجمالى عدد المنازل والمنشئات العامة والمحلات المتضررة ودور العبادة 104.

وأضاف التقرير أن المليشيا صادرت حق حرية الراى والتعبير التى زادت مع الأحداث الأخيرة حيث قامت بحجب أغلب المواقع الإخبارية وانتهجت سياسية تكميم الأفواه وعزل المجتمع اليمنى للعمل على تغطية جرائمها بحجبها لوسائل التواصل الاجتماعى وتطبيقاته إلى جانب الزج بعشرات الإعلاميين فى السجون والمعتقلات الخاصة .



وبيّن التقرير أن الانتهاكات التى ارتكبتها المليشيا بحق الصحفيين والإعلاميين بلغت 91 انتهاكًا شملت التعذيب والاعتقال ومصادرة ونهب واقتحام مقرات وصحف وقنوات بالإضافة إلى إغلاق مكاتب وفضائيات وإذاعات .



وأكد أن الإحصائيات الواردة فيه هى تشمل ما تم توثيقه عبر فرقها الميدانية وراصديها ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ظل خوف من تعرض راصديها للاختطاف والاعتقال.