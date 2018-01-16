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"الوطنية للانتخابات" تلزم كل مرشح بدفع مبلغ تأمين 20 ألف جنيه

الثلاثاء، 16 يناير 2018 07:19 م
"الوطنية للانتخابات" تلزم كل مرشح بدفع مبلغ تأمين 20 ألف جنيه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات


كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ( 16 ) لسنة 2018 بشأن مبلغ التأمين المحصل من كل مرشح بالانتخابات الرئاسية.

وتضمن القرار فى مادته الأولى، أنه على كل مرشح سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين ويمنح إيصالا بسداد ذلك المبلغ يرفقه بطلب الترشح المقدم للهيئة.

وجاء فى المادة الثانية، "يرد مبلغ التأمين للمرشح عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وذلك بعد خصم مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية ، وفق الضوابط الآتية":

تتولى الهيئة تحديد مصروفات نشر كل من القائمتين المبدئية والنهائية لأسماء المرشحين بصحيفتى الأهرام والأخبار. ويقسم مبلغ تكلفة النشر بالتساوى على المرشحين ويخصم من مبلغ التأمين المسدد من كل منهم.

فى حالة تنازل أحد المرشحين عقب إعلان القائمة النهائية – تخصم مصاريف النشر بصحيفتى الأهرام والأخبار الخاصة بتنازله من مبلغ التأمين الخاص به.

ونصت المادة الثالثة على أن يتولى كل محافظ فى نطاق محافظته، موافاة الهيئة بتقرير تفصيلى يتضمن تكاليف إزالة الملصقات الخاصة بكل مرشح عقب انتهاء الفترة المحددة قانونا للدعاية الانتخابية.

ونصت المادة الرابعة على أن يتولى الجهاز التنفيذى للهيئة دراسة ما يرد من تقارير المحافظين وتقييمها فى ضوء تقارير اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابية وتقدير المبلغ المستحق من عدمه لكل محافظة، والعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه.

 


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الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات الرئاسية

المستشار لاشين إبراهيم

المرشحين

مبالغ التأمين



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