النيابة تقرر إجراء تحليل "dna" لابنة الطفلة المغتصبة بالمنوفية غدا

النيابة تقرر إجراء تحليل "dna" لابنة الطفلة المغتصبة بالمنوفية غداالثلاثاء، 16 يناير 2018 08:18 م
اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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وافقت نيابة بركة السبع بمحافظة المنوفية، على الطلب المقدم من محامى الفتاة المغتصبة بدائرة المركز، بإجراء تحليل DNA لطفلة الفتاة المغتصبة، ومضاهاتها مع المتهم بواقعة الاغتصاب .
وأكد جمال حنفى، محامى الطفلة المغتصبة، أنه أخطر النيابة العامة بولادة الطفلة المغتصبة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء تحليل DNA ومضاهاته مع مغتصب الطفلة، والتقدم بطلب لاجراء التحاليل لاثبات واقعة الاغتصاب.
وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم الحصول على العينات صباح الغد وإرسالها الى المعامل المركزية بالقاهرة، لافتا إلى أن النتيجة تحتاج ما يقرب من أسبوعين لحين ظهور النتيجة .
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