النيابة تقرر إجراء تحليل "dna" لابنة الطفلة المغتصبة بالمنوفية غدا

وأكد جمال حنفى، محامى الطفلة المغتصبة، أنه أخطر النيابة العامة بولادة الطفلة المغتصبة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء تحليل DNA ومضاهاته مع مغتصب الطفلة، والتقدم بطلب لاجراء التحاليل لاثبات واقعة الاغتصاب.

وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم الحصول على العينات صباح الغد وإرسالها الى المعامل المركزية بالقاهرة، لافتا إلى أن النتيجة تحتاج ما يقرب من أسبوعين لحين ظهور النتيجة .





