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المعارضة القطرية: الشيخ عبد الله أل ثانى تعرض لضغوطات من تنظيم الحمدين

الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:26 م
المعارضة القطرية: الشيخ عبد الله أل ثانى تعرض لضغوطات من تنظيم الحمدين خالد الهيل


كتب هيثم سلامة
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قال خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية فى الخارج ، أن الشيخ عبد الله بن على آل ثان تعرض لضغوطات من نظام الحمدين، لم يستطع التعامل معها، جعلته يعكس الأوراق والحقيقة.

وكتب خالد الهيل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً :"الشيخ عبدالله بن علي تعرض لضغوطات لم يستطع التعامل معها وهاجس الخوف والإرهاب الفكري من قبل تنظيم الحمدين، جعله يخلط الأوراق ويعكس الحقيقه، فبإرادته الشخصيه لجأ الى الإمارات لحمايته وكان معزز مكرم وعندما أراد الخروج قيل له " براحتك" لكن نحن مش مسؤولين عن سلامتك خارج أراضينا!".

وأضاف الهيل :"أما أسطوانة سيقتلونكم ويتهمون قطر فيكم هذه إسطوانة مشروخه تعودنا عليها يوميا من مخابرات قطر يزرعون هذه الأفكار في المعارضين، أنا شخصيا في بداياتى كنت أعيش هاجس الخوف والاغتيال، ولكن الحقيقه واضحه من له مصلحه في قتلى غير تنظيم الحمدين ؟ لذالك المنطق والصبرمهمين في الحرب ضد الحمدين".

خالد الهيل
خالد الهيل

 

 

 


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عبد الله آل ثان

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