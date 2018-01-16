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الثلاثاء، 16 يناير 2018 06:06 م
خالد صلاح
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المطالبة بحظر صيد الأسماك بـ"الكهرباء " فى دول الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 16 يناير 2018 04:00 م
المطالبة بحظر صيد الأسماك بـ"الكهرباء " فى دول الاتحاد الأوروبى البرلمان الأوروبى ـ صورة أرشيفية


بروكسل (أ ش أ)
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دعا البرلمان الأوروبى اليوم الثلاثاء، إلى حظر صيد الأسماك باستخدام الكهرباء فى دول الاتحاد الأوروبى،مقابل "عدم التقيد " الذى اقترحته اللجنة الأوروبية، للسماح بممارسة هذا النوع من الصيد على نطاق أوسع فى بحر الشمال،حيث يسمح بها على أساس تجريبي.

يذكر أن قوارب الصيد تستخدم أحيانا "النبضات الكهربية " من خلال أجهزة مثبتة فى شباكها لإرسال موجات كهربائية إلى قاع البحر، مما يشكل إزعاجا للحياة البحرية بهدف تحريك السمك ليدخل الشباك.

وكان قد سمح بتلك الطريقة فى أوروبا منذ عام 2006 بقرار من اللجنة الأوروبية،فيما طالبت جماعات من "النشطاء " و"حماية البيئة" أعضاء البرلمان الاوروبى بإعادة تطبيق الحظر.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبى هو مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبى،ويشكل البرلمان الأوروبى مع مجلس الاتحاد الأوروبى السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبى وتوصف بأنها واحدة من أقوى الهيئات التشريعية فى العالم.

ويعد البرلمان والمجلس،أعلى هيئة تشريعية فى هيكلية الاتحاد الأوروبى،ويتألف البرلمان من 751 عضوا،يعملون فى خدمة الناخبين فى ثانى أكبر انتخابات ديمقراطية فى العالم.


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