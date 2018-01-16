المرور تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1476 مركبة مخالفة بالمحافظات

المرور تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1476 مركبة مخالفة بالمحافظاتالثلاثاء، 16 يناير 2018 01:00 ص
المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 1046 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 430 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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