المؤبد لشخصين قتلا سائق توك توك وسرقته بدمياط





دمياط عبده عبد البارى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار محمد جاد حلمى، وعضوية المستشارين ناصر حسن وأحمد محمد حسن أبو العطا، وأمانة سر محمد حامد، وإبراهيم حمدى الجميلى اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لكل من "محمد إبراهيم إسماعيل" و"حسام أحمد عبده" والمتهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لسائق توك توك وسرقته بالمؤبد.

كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغا بالعثور على "عبده محمد عيد، 54 سنة، سائق توك توك" ومقيم بقرية العناية، جثة هامدة فى مخزن أسفل منزله وتبين أن المتهمين قاما بالاشتراك فى قتل المجنى عليه وسرقة التوك توك وبيعه.