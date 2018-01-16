الكويت تعرب عن تقديرها لدور "أوبك" فى تحقيق التوازن بأسواق النفط

الكويت تعرب عن تقديرها لدور "أوبك" فى تحقيق التوازن بأسواق النفطالثلاثاء، 16 يناير 2018 05:50 م
اوبك
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أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى ، أنس الصالح ، بالدور الهام، الذى تضطلع به منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لتحقيق التوازن فى أسواق النفط العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ، أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير الكويتى اليوم الثلاثاء الأمين العام لمنظمة " أوبك " الذى يزور الكويت حاليا .
وحضر اللقاء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء ، الكويتى ، بخيت الرشيدى ، ومحافظ الكويت فى "أوبك" هيثم الغيص.
وأشاد الوزير الكويتى بالجهود "الملموسة" التى يقوم بها الأمين العام "لأوبك " بهدف تحقيق الاستقرار لأسواق النفط العالمية.
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