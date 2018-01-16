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الكويت تعرب عن تقديرها لدور "أوبك" فى تحقيق التوازن بأسواق النفط

الثلاثاء، 16 يناير 2018 05:50 م
الكويت تعرب عن تقديرها لدور "أوبك" فى تحقيق التوازن بأسواق النفط اوبك


أ ش أ
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أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى ، أنس الصالح ، بالدور الهام، الذى تضطلع به منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لتحقيق التوازن فى أسواق النفط العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ، أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير الكويتى اليوم  الثلاثاء الأمين العام لمنظمة " أوبك " الذى يزور الكويت حاليا .

وحضر اللقاء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء ، الكويتى ، بخيت الرشيدى ، ومحافظ الكويت فى "أوبك" هيثم الغيص.

وأشاد الوزير الكويتى بالجهود "الملموسة" التى يقوم بها الأمين العام "لأوبك " بهدف تحقيق الاستقرار لأسواق النفط العالمية.


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