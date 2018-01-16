



الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من القبض على عاطلين بحوزتهما دراجة بخارية وتروسيكل مبلغ بسرقتهما فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط المتهم "محمد.أ.ع"18 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير وبحوزته الدراجة البخارية رقم 12497 الإسماعيلية المبلغ بسرقتها فى المحضر 196 لسنة 2018 جنح قسم ثالث الإسماعيلية عن بلاغ "سامح.س.ر"37 عاما موظف بالمستشفى الجامعى بالإسماعيلية وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بسرقته للدراجة.

كما تم ضبط المتهم "كريم.أ.ح" 20 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية حال استقلاله دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية والمبلغ بسرقته فى المحضر رقم 218 لسنة 2018 جنح قسم ثالث الإسماعيلية عن بلاغ "مصطفى.ع.ن" 29 عاما عامل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبمناقشة المتهم اعترف بسرقته للدراجة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

كما نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1552 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 452 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و52 مخالفة إزالة ملصقات و63 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 19 سيارة و186 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و55 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 63 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و53 رخصة لمخالفة البيئة و 114 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 44 رخصة لمخالفة خط السير و52 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و57 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 74 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 92 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و49 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و59 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و58 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.