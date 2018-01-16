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القبض على صاحب مصنع لحوم حاول رشوة مراقب أغذية فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 05:52 م
القبض على صاحب مصنع لحوم حاول رشوة مراقب أغذية فى الإسماعيلية حبس - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، من القبض على صاحب مصنع لحوم بمركز أبو سلطان بمدينة فايد، لعرضه 50 ألف جنيه على سبيل  الرشوة لمراقب أغذية بإدارة فايد الصحية.

كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية تلقو بلاغا من أحد مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، مفاده أن "ع .ع" يمتلك مصنع لحوم، عرض مبلغ 50 ألف جنية رشوة على المبلغ، مقابل حفظ المحضر وإصدار خطاب لإعادة المضبوطات إلى المصنع مره أخرى، لإعادة بيعها للمواطنين.

وعقب التأكد من المعلومات الواردة، تم ضبط مالك المصنع بتهمة تقديم رشوة إلى موظف، وجارى عرضه على النيابة للتحقيق.

 


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