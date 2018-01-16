القبض على صاحب مصنع لحوم حاول رشوة مراقب أغذية فى الإسماعيلية

القبض على صاحب مصنع لحوم حاول رشوة مراقب أغذية فى الإسماعيليةالثلاثاء، 16 يناير 2018 05:52 م
حبس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، من القبض على صاحب مصنع لحوم بمركز أبو سلطان بمدينة فايد، لعرضه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة لمراقب أغذية بإدارة فايد الصحية.
كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية تلقو بلاغا من أحد مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، مفاده أن "ع .ع" يمتلك مصنع لحوم، عرض مبلغ 50 ألف جنية رشوة على المبلغ، مقابل حفظ المحضر وإصدار خطاب لإعادة المضبوطات إلى المصنع مره أخرى، لإعادة بيعها للمواطنين.
وعقب التأكد من المعلومات الواردة، تم ضبط مالك المصنع بتهمة تقديم رشوة إلى موظف، وجارى عرضه على النيابة للتحقيق.
إضافة تعليق
صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط
منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة