القبض على "حداد" هارب من حكم إعدام فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت اليوم قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام برئاسة العميد عبد الخالق حجازى رئيس قطاع تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا من القبض على حداد مسلح هارب من جريمة قتل ومحكوم علية بالإعدام بعد أن قتل جارة ثأرا لشقيقه فى كفر الدوار.

وردت معلومات للرائد محمد الصيرفى ومحمد الحسينى مفتشى مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا بصدور حكم بالإعدام قتل عمد على أدهم ج غ وشهرتة " دومة " حداد مسلح ومقيم فى التمليك بكفر الدوار والصادر ضددة القضية رقم 11980 لسنة 2015 قسم شرطة كفر الدوار مقيدة برقم 642 لسنة 2015 كلى قتل والمقضى فيها الإعدام فى جلسة 17 - 2 2017، حيث قام المتهم بقتل جارة ثأرا لشقيقة الذى قتل على يد جارة فى مشاجرة فى كفر الدوار وحكم علية بالإعدام بتهمة القتل العمد.

وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد الصيرفى والرائد محمد الحسينى مفتشى مباحث تنفيذ الاحكام فى قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا من ضبط المتهم فى منطقة أبو يوسف فى الدخيلة، وتم التحفظ عليه لقضاء حكمه.