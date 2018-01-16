video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 01:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على "حداد" هارب من حكم إعدام فى البحيرة

الثلاثاء، 16 يناير 2018 07:02 م
القبض على "حداد" هارب من حكم إعدام فى البحيرة المتهم


البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

تمكنت اليوم قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام برئاسة العميد عبد الخالق حجازى رئيس قطاع تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا من القبض على حداد مسلح هارب من جريمة قتل ومحكوم علية بالإعدام بعد أن قتل جارة ثأرا لشقيقه فى كفر الدوار.

 

وردت معلومات للرائد محمد الصيرفى ومحمد الحسينى مفتشى مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا بصدور حكم بالإعدام قتل عمد على أدهم ج غ وشهرتة " دومة " حداد مسلح ومقيم فى التمليك بكفر الدوار والصادر ضددة القضية رقم 11980 لسنة 2015 قسم شرطة كفر الدوار مقيدة برقم 642 لسنة 2015 كلى قتل والمقضى فيها الإعدام فى جلسة 17 - 2 2017، حيث قام المتهم بقتل جارة ثأرا لشقيقة الذى قتل على يد جارة فى مشاجرة فى كفر الدوار وحكم علية بالإعدام بتهمة القتل العمد. 

 

وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد الصيرفى والرائد محمد الحسينى مفتشى مباحث تنفيذ الاحكام فى قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا من ضبط المتهم فى منطقة أبو يوسف فى الدخيلة، وتم التحفظ عليه لقضاء حكمه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 57 تذكرة هيروين و3863 متهما هاربين وإحباط تهريب 2.5 طن أسمدة بالبحيرة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

مديرية أمن البحيرة

الاعدام



لا تفوتك
حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة