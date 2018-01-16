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القبض على إرهابى بحوزته أسلحة نارية بالمحلة

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:58 م
القبض على إرهابى بحوزته أسلحة نارية بالمحلة اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية


الغربية – عادل ضرة
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ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية القبض على إرهابى أثناء تواجده بشارع الترعة دائرة قسم ثان المحلة، وبحوزته أسلحة نارية.

كانت تحريات أجهزة الأمن قد توصلت لمكان اختباء "ا.ع" قيادى بالتنظيم الجهادى بشارع الترعة دائرة قسم شرطة ثان المحلة، وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم مداهمة المتهم وأسفر الحملة عن ضبطه وبحوزته أسلحة نارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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