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الفنان منير مكرم يحضر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية كليب "بص أمك"

الثلاثاء، 16 يناير 2018 01:03 م
الفنان منير مكرم يحضر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية كليب "بص أمك" الفنان منير مكرم ومحرر اليوم السابع


كتب أحمد الجعفرى
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حرص الفنان منير مكرم وطارق رضوان مدير أوبرا بروسعيد وشعبان سعيد المحامى عن الفنان مجدى عبد الحليم على حضور أولى جلسات محاكمته فى قضية كليب "بص أمك"، والذى يحاكم فيها بصحبة بطلة الكليب "ليلى عامر" و5 آخرين من فريق العمل، فى اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية.

كانت النيابة العام بجنوب الجيزة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو المصور من إيحاءات جنسية، وقررت محاكمتها أمام محكمة جنح قسم الجيزة، على خلفية الاتهامات سالفة الذكر.

وذكر المحامى الموكل للدفاع عن المطربة "ليلى عامر، أن موكلته ليس له علاقة بالأمر، وأنها كانت تنفذ تعليمات مخرج ومنتج الفيلم، وأن الاتهامات المسندة إليها تم تنفيدها قانونياً، من خلال الدفع بعدم جدية التحريات حول الواقعة، وانتفاء مبرارات حبس موكلته الاحتياطى، وبطلان إذن الضبط والتفتيش.

 

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

متابع

كانت تفعل مايطلب منها

"وذكر المحامى الموكل للدفاع عن المطربة "ليلى عامر، أن موكلته ليس له علاقة بالأمر، وأنها كانت تنفذ تعليمات مخرج ومنتج الفيلم" - يعني مالهاش اي علاقة بالموضوع - ادبح يازكي قدرة يدبح زكي قدرة - حرام عليكم بقة - ازاي تتهجموا على الناس في بيوت الدعارة

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