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الثلاثاء، 16 يناير 2018 06:06 م
خالد صلاح
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الفلبين تغلق مزيدا من المدارس بسبب ثوران بركان جبل مايون

الثلاثاء، 16 يناير 2018 05:10 م
الفلبين تغلق مزيدا من المدارس بسبب ثوران بركان جبل مايون بركان الفلبين- أرشيفية


(رويترز)
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قال علماء فى مجال البراكين، إن أنشط بركان فى الفلبين أطلق حمما تساقطت على المنحدرات ورمادا وصل إلى بلدات مجاورة مما دفع السلطات الإقليمية لإغلاق المزيد من المدارس.

وسجل معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل (فيفولكس) تسع هزات أرضية أربعة منها صاحبت خروج الحمم البركانية فى ظل تراكم الضغط الذى أدى إلى تدفق الحمم والرماد. وجدد المعهد تحذيره من احتمال ثوران البركان بدرجة خطيرة فى أى وقت.

وتسبب بركان جبل مايون فى منطقة بيكول الوسطى المنتجة لجوز الهند ارتباكا متزايدا منذ يوم السبت ودفع الآلاف من السكان للنزوح من منازلهم.

ويقصد السائحون زيارة جبل مايون لمشاهدة شكله المخروطى شبه الكامل. وقال المعهد أن الحمم تجاوزت منطقة محظورة نصف قطرها ستة كيلومترات مما دفع السكان للفرار.

وأوضح قائلا لا يزال المستوى الثالث من التحذير بشأن بركان مايون قائما وهو يعنى وجود مستوى مرتفع نسبيا من الثوران حيث توجد الصخور المنصهرة فى فوهة البركان ويحتمل وقوع ثوران خطير فى خلال أسابيع وربما أيام.

 

 

 


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