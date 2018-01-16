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الشركة المصرية للاتصالات تبدأ تحصيل فواتير الهاتف الأرضى

الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:34 م
الشركة المصرية للاتصالات تبدأ تحصيل فواتير الهاتف الأرضى المهندس أحمد البحيرى رئيس المصرية للاتصالات


كتبت: هبة السيد
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بدأت الشركة المصرية للاتصالات عمليات تحصيل فاتورة الهاتف الأرضى خلال يناير الجارى، عبر فروعها ومنافذها الرسمية، وأيضا عبر خدمات التحصيل الإلكترونى أو منافذ هيئة البريد وغيرها، ولأول مرة قامت المصرية للاتصالات بوضع خدمة للاستعلام عن فواتير التليفون الأرضى عبر موقعها الإلكترونى.

 

ويستمر سداد تلك الفواتير حتى منتصف فبراير المقبل، ويبلغ قيمة اشتراك التليفون الأرضى نحو 45 جنيها ويتم سدادها كل 3 أشهر، إلى جانب فاتورة الهاتف الأرضى.

 

ويصل عدد مشتركى الهاتف الثابت فى مصر لنحو 6.54 مليون مشترك، وفقا لأخر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمعدل انتشار وصل الى 6.83%.

 

وتمتلك المصرية للاتصالات نحو 1550 سنترالا على مستوى الجمهورية منهم 1.81 ألف فى الريف المصرى، كما يصل إجمالى سعة السنترالات إلى 17.72 مليون خط.

 

وجاء مشتركى الهاتف الثابت وفقا لنوع الاشتراك إلى 88% منازل ونحو 2% اشتراك حكومى و10 عدد المشتركين تجارى.


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سنترال

التليفون الارضى

الهاتف الثابت



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