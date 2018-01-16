الشرطة الألمانية تداهم منازل ومكاتب إيرانيين يشتبه بأنهم جواسيس





رويترز

قال ممثلون للادعاء العام فى ألمانيا إن الشرطة فتشت اليوم الثلاثاء منازل ومكاتب عشرة أشخاص يشتبه بأنهم جواسيس إيرانيون فى أعقاب تحقيق لوكالة المخابرات الداخلية.

وقالت فراوكه كوهلر المتحدثة باسم مكتب المدعين الاتحاديين "نعتقد أن المشتبه بهم تجسسوا على مؤسسات وأفراد فى ألمانيا لصالح وحدة مخابرات مرتبطة بإيران".

وأضافت المتحدثة أن التحقيق فتح بعد تلقى معلومات من المخابرات الداخلية الألمانية. وقالت إنه لم يتم اعتقال أى مشتبه بهم.

وامتنعت عن التعليق على تقرير لمجلة فوكس ذكر أن المشتبه بهم تجسسوا على إسرائيليين فى ألمانيا.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين فى السفارة الإيرانية فى برلين للتعليق.

كانت ألمانيا قد استدعت الشهر الماضى سفير إيران لتحذير طهران من التجسس على أفراد وجماعات على صلة وثيقة بإسرائيل ووصفت تلك الأفعال بأنها انتهاك غير مقبول للقانون الألمانى،جاء ذلك بعد إدانة رجل باكستانى فى ألمانيا بالتجسس لصالح إيران.