السفير البريطانى ينشر فيديو للشخصيات الملهمة بينهما مجدى يعقوب ومحمد صلاح

السفير البريطانى ينشر فيديو للشخصيات الملهمة بينهما مجدى يعقوب ومحمد صلاحالثلاثاء، 16 يناير 2018 06:29 م
السفير البريطانى جون كاسن
كتب هيثم سلامة
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قال جون كاسن السفير البريطانى فى القاهرة، إنه خلال 4 سنوات قضاها فى القاهرة، تعرف على نماذج مصرية عالمية وشخصيات ملهمة فى كافة المجالات.
ونشر جون كاسن، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، فيديو لبعض الشخصيات الملهمة منهم محمد صلاح، السباحة فريدة عثمان، الدكتور الجراح العالمى مجدى يعقوب، والعالم مصطفى السيد.
وعلقت جون، قائلاً: "بعد 4 سنوات هنا، شفت فى مصر نماذج عالمية ملهمة فى كل المجالات من كل الأعمار.. مشاهير وناس كثير قابلناهم بالصدفة.. مين مثلك الأعلى؟.. تابعونا يوم 15 فبراير".
بعد ٤ سنين هنا، شفت في مصر نماذج عالمية ملهمة في كل المجالات من كل الأعمار .. مشاهير وناس كثير قابلناهم بالصدفة .. مين مثلك الأعلى؟— British Amb in Egypt (@FCOJohnCasson) ١٦ يناير، ٢٠١٨
تابعونا يوم ١٥ فبراير #مثلي_الأعلى pic.twitter.com/JbcrmZLoTS
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