السفير البريطانى ينشر فيديو للشخصيات الملهمة بينهما مجدى يعقوب ومحمد صلاح





كتب هيثم سلامة

قال جون كاسن السفير البريطانى فى القاهرة، إنه خلال 4 سنوات قضاها فى القاهرة، تعرف على نماذج مصرية عالمية وشخصيات ملهمة فى كافة المجالات.

ونشر جون كاسن، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، فيديو لبعض الشخصيات الملهمة منهم محمد صلاح، السباحة فريدة عثمان، الدكتور الجراح العالمى مجدى يعقوب، والعالم مصطفى السيد.

وعلقت جون، قائلاً: "بعد 4 سنوات هنا، شفت فى مصر نماذج عالمية ملهمة فى كل المجالات من كل الأعمار.. مشاهير وناس كثير قابلناهم بالصدفة.. مين مثلك الأعلى؟.. تابعونا يوم 15 فبراير".