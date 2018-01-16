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خالد صلاح
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السفارة الكندية فى بيروت تدعو رعاياها للحذر جراء الظروف الأمنية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:21 ص
السفارة الكندية فى بيروت تدعو رعاياها للحذر جراء الظروف الأمنية لبنان


أ ش أ
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دعت السفارة الكندية فى بيروت رعاياها فى لبنان الى الحذر جراء الظروف الأمنية التى لا يمكن التنبؤ بها وخطر وقوع أعمال إرهابية.

وحذرت السفارة الكندية ـ فى بيان اليوم ـ الرعايا الكنديين من مناطق بجنوب لبنان من بينها مناطق الشياح وبرج البراجنة والغبيرى وحارة حريك وبئر حسن والليلكى طريق الجديدة والرويس ومناطق فى الشمال. 


تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الكندية كانت قد حذرت رعاياها من السفر إلى لبنان جراء ما وصفته بـ "الظروف الأمنية التى لا يمكن التنبؤ بها وخطر وقوع أعمال إرهابية".

 


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