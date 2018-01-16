السفارة الكندية فى بيروت تدعو رعاياها للحذر جراء الظروف الأمنية

السفارة الكندية فى بيروت تدعو رعاياها للحذر جراء الظروف الأمنيةالثلاثاء، 16 يناير 2018 02:21 ص
لبنان
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دعت السفارة الكندية فى بيروت رعاياها فى لبنان الى الحذر جراء الظروف الأمنية التى لا يمكن التنبؤ بها وخطر وقوع أعمال إرهابية.
وحذرت السفارة الكندية ـ فى بيان اليوم ـ الرعايا الكنديين من مناطق بجنوب لبنان من بينها مناطق الشياح وبرج البراجنة والغبيرى وحارة حريك وبئر حسن والليلكى طريق الجديدة والرويس ومناطق فى الشمال.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الكندية كانت قد حذرت رعاياها من السفر إلى لبنان جراء ما وصفته بـ "الظروف الأمنية التى لا يمكن التنبؤ بها وخطر وقوع أعمال إرهابية".
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