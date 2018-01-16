السعودية: مقتل المطلوب عبد الله ميرزا القلاف فى العوامية بالقطيف





كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت السعودية منذ قليل، مقتل المطلوب عبد الله ميرزا القلاف فى العوامية بالقطيف، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وقالت رئاسة أمن الدولة، إن المطلوب عبد الله ميرزا القلاف قتل بعد مبادرته بإطلاق النار، مشيرة إلى أن القلاف تورط فى عدد من الجرائم الإرهابية.