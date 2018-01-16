السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثى على جازان

السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثى على جازانالثلاثاء، 16 يناير 2018 07:41 م
صاروخ باليستى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق
أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثى من اليمن على جازان ودمرته.
إضافة تعليق
صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط
منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة