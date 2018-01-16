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السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثى على جازان

الثلاثاء، 16 يناير 2018 07:41 م
السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثى على جازان صاروخ باليستى - أرشيفية


كتب أحمد عبد الرحمن
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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثى من اليمن على جازان ودمرته.

 


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السعوديه

صاروخ باليستى

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