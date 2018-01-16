السجن 18 سنة لحارس عقار فى تهمتى اغتصاب فتاة وحيازة سلاح





كتب محمود نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد عبد الرحمن، وأحمد سويلم، بالسجن المشدد 15 سنة لحارس عقار عن تهمة مواقعة أنثى بدون رضاها، و3 سنوات حبس عن تهمة حيازة سلاح نارى ومخدرات.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 2024 لسنة 2011 جنايات اول النزهه قيام المتهم طارق السعيد، بمواقعة المحني عليها "دينا.م" بغير رضاها، وذلك بعد أن قيد المتهم يدها وهددها بسلاح ابيض بحيازته فبث الرعب في نفسها الرعب، وقام بشل مقاومتها وتمكن من مواقعتها رغما عنها أثناء عودتها إلى المنزل محل سكنها عقب اصطحاب طفلتها للمدرسة وقيام ايقاف سيارتها أسفل العقار ثم قام باقتيادتها إلى الغرفة الخاصة به أسفل العقار.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة إحراز جوهر الحشيش والترامادول بقصد التعاطى، ودلت التحريات على صحة الواقعة، واقتياد المتهم للمجنى عليها إلى غرفته رغما عنها وقام بتوثيقها ومواقعتها بغير رضاها مستخدما سلاح أبيض لترويعها.