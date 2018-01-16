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الرقابة المالية: 85.6 مليار جنيه إجمالى قيمة استثمارات التأمين عام 2017

الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:46 ص
الرقابة المالية: 85.6 مليار جنيه إجمالى قيمة استثمارات التأمين عام 2017 محمد عمران رئيس الرقابة المالية


كتبت - رانيا فزاع - تصوير أحمد معروف
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كشفت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالى قيمة الاستثمارات والتعويضات لقطاع التأمين  خلال العام المنصرم ، وجاءت كالتالى .

ارتفعت قيمة صافى الاستثمارات الخاصة لشركات التأمين حتى نهاية عام 2017 لتصل إلى  85.6  مليار جنيه مقارنة  ب 60.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 41% .

وبلغت قيمة الأصول شركات التأمين  فى نهاية يونيو 2017  98 مليار جنيه مقارنة ب 69.5  مليار جنيه فى نهاية  نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 41 % .

وارتفع إجمالى قيمة الأقساط الخاصة  بشركات التأمين  حتى نهاية يونية 2017 لتصل إلى 24 مليار جنيه، مقارنة ب 18.2 مليار جنيه  خلال الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة زيادة 32 %  .

كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق ، الخاصة بشركات التأمين حتى نهاية يونيو 2017 لتصل إلى 54 مليار جنيه مقارنة ب 46 مليار جنيه خلال  نفس الفترة من العام السابق بزيادة 18 %، واجمالى قيمة التعويضات المسددة الخاصة بشركات التأمين  حتى نهاية يونيو 2017 ، لتصل إلى 12.9  مليار جنيه مقارنة ب  10.8

 

صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (1)
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (2)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (3)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (4)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (5)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (6)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (7)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (8)
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (9)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (10)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (11)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (12)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (13)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (14)
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (15)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (16)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (17)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (18)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (19)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (20)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (21)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (22)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (23)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (24)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (25)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (26)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (27)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (28)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (29)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (30)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (31)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (32)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (33)
 
 
 
 

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