الرقابة المالية: 85.6 مليار جنيه إجمالى قيمة استثمارات التأمين عام 2017





كتبت - رانيا فزاع - تصوير أحمد معروف

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالى قيمة الاستثمارات والتعويضات لقطاع التأمين خلال العام المنصرم ، وجاءت كالتالى .

ارتفعت قيمة صافى الاستثمارات الخاصة لشركات التأمين حتى نهاية عام 2017 لتصل إلى 85.6 مليار جنيه مقارنة ب 60.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 41% .

وبلغت قيمة الأصول شركات التأمين فى نهاية يونيو 2017 98 مليار جنيه مقارنة ب 69.5 مليار جنيه فى نهاية نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 41 % .

وارتفع إجمالى قيمة الأقساط الخاصة بشركات التأمين حتى نهاية يونية 2017 لتصل إلى 24 مليار جنيه، مقارنة ب 18.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة زيادة 32 % .

كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق ، الخاصة بشركات التأمين حتى نهاية يونيو 2017 لتصل إلى 54 مليار جنيه مقارنة ب 46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة 18 %، واجمالى قيمة التعويضات المسددة الخاصة بشركات التأمين حتى نهاية يونيو 2017 ، لتصل إلى 12.9 مليار جنيه مقارنة ب 10.8