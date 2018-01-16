الرقابة المالية: 24.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى حتى نوفمبر 2017





كتب هانى الحوتى - تصوير أحمد معروف

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلى حتى نهاية نوفمبر لعام 2017 لتصل إلى 24.2 مليار جنيه مقارنة ب19.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة 26%، كما ارتفعت إجمالى حجم الأوراق المخصمة لتصل إلى 7.8 مليار جنيه خلال 2017، مقارنة ب5.5 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة 42%.

وأضاف عمران، خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء عن حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية عن عام 2017، أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر، ارتفع ليسجل 2.1 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث من عام 2017، وبلغت نسبة المستفيد من الإناث 70% من إجمالى عدد المستفيدين.