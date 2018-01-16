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الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:41 م
خالد صلاح
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الرقابة المالية: 1.4 مليار جنيه حجم التمويل العقارى خلال 2017 بنسبة زيادة 46%

الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:59 ص
الرقابة المالية: 1.4 مليار جنيه حجم التمويل العقارى خلال 2017 بنسبة زيادة 46% جانب من المؤتمر


كتب هانى الحوتى - تصوير أحمد معروف
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أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع حجم التمويل العقارى الممنوح من شركات التمويل العقارى حتى نهاية نوفمبر لعام 2017 إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 950 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة زيادة 46%.
 
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفى عن حصاد الرقابة المالية عن عام 2017، أن بلغ إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارر حتى نهاية نوفمبر مبلغ 8.3 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بنسبة زيادة 23.2%.
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (1)
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (2)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (3)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (4)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (5)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (6)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (7)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (8)
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (9)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (10)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (11)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (12)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (13)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (14)
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (15)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (16)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (17)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (18)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (19)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (20)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (21)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (22)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (23)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (24)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (25)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (26)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (27)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (28)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (29)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (30)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (31)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (32)
 
 
صور مؤتمر صحفى للرقابة المالية للإعلان عن إنجازاتها خلال 2017 (33)
 
 
 
 

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