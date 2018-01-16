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الخارجية الأمريكية: حجب تمويل لأونروا لا يستهدف معاقبة الفلسطينيين

الثلاثاء، 16 يناير 2018 10:40 م
الخارجية الأمريكية: حجب تمويل لأونروا لا يستهدف معاقبة الفلسطينيين وزير الخارجية الأمريكى تيلرسون


رويترز
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن قرار الولايات المتحدة حجب نحو نصف المساعدات التى تمنحها للفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لا يهدف إلى معاقبة أحد لكنه يرجع إلى رغبة أمريكية فى إجراء إصلاحات بالوكالة.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة فى بيان "هذا لا يهدف إلى معاقبة" أحد.

وقال مسؤول أمريكى فى وقت سابق اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قررت تقديم 60 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين من خلال أونروا لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى "للنظر فيها مستقبلا".


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