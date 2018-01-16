الجيزة تقيم معرض ومهرجان للسياحة والتسوق بالواحات البحرية





كتب سيد الخلفاوى

أقامت محافظة الجيزة منفذ جماعى ومهرجان للسياحة والتسوق بمدينة الواحات البحرية لتنشيط السياحة وإلقاء الضوء على المنتجات التى تشتهر بها الواحات البحرية.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن المعرض استمر عدة أيام وضم كل أنواع الصناعات المصرية والسورية ومستلزمات الأسرة المصرية وتنفيذ فعاليات ترفيهية وثقافية وأنشطة فنية.

وأشار الدالى إلى أن المهرجان يبعث بعدد من الرسائل منها عودة النشاط السياحى فى الواحات البحرية ونشر الأمان بالإضافة إلى حشد الجهود الشبابية للتسويق السياحى للمدينة.

وأضاف أن مهرجان السياحة والتسوق فى الواحات البحرية له دور فعال في جذب السياحة للمدينة معربا عن أمله في أن تكون محافظة الجيزة لها السبق في هذه المهرجانات مؤكدا أنه يحقق تنمية اقتصادية اضافية لاهالى الواحات ويفتح العديد من فرص العمل للشباب.

وقال تيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، إنه تم توفير كل ما يلزم لإقامة المنفذ حيث أقيم على مساحة 700م2 كما تم بحث الترتيبات الأمنية وتامين دخول المواطنين وخروجهم بسهوله ويسر كما شهد المنفذ اقبالاً كبيرا من المواطنين.