video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تقيم معرض ومهرجان للسياحة والتسوق بالواحات البحرية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:21 م
الجيزة تقيم معرض ومهرجان للسياحة والتسوق بالواحات البحرية اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة


كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أقامت محافظة الجيزة منفذ جماعى ومهرجان للسياحة والتسوق بمدينة الواحات البحرية لتنشيط السياحة وإلقاء الضوء على المنتجات التى تشتهر بها الواحات البحرية.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن المعرض استمر عدة أيام وضم كل أنواع الصناعات المصرية والسورية ومستلزمات الأسرة المصرية وتنفيذ فعاليات ترفيهية وثقافية وأنشطة فنية.

وأشار الدالى إلى أن المهرجان يبعث بعدد من الرسائل منها عودة النشاط السياحى فى الواحات البحرية ونشر الأمان بالإضافة إلى حشد الجهود الشبابية للتسويق السياحى للمدينة.

وأضاف أن مهرجان السياحة والتسوق فى الواحات البحرية له دور فعال في جذب السياحة للمدينة معربا عن أمله في أن تكون محافظة الجيزة لها السبق في هذه المهرجانات مؤكدا أنه يحقق تنمية اقتصادية اضافية لاهالى الواحات ويفتح العديد من فرص العمل للشباب.

وقال تيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، إنه تم توفير كل ما يلزم لإقامة المنفذ حيث أقيم على مساحة 700م2 كما تم بحث   الترتيبات الأمنية وتامين دخول المواطنين وخروجهم بسهوله ويسر كما شهد المنفذ اقبالاً  كبيرا من المواطنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة: لجنة لفحص تظلمات عزبة حرب فى بولاق الدكرور

شكاوى من الانقطاع المستمر للمياه فى ساقية مكى بمحافظة الجيزة

الجيزة

اخبار الجيزة

السياحة

الواحات

مهرجان السياحة



لا تفوتك
صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة