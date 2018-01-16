video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الجمعة.. ماراثون زايد الخيرى بالأقصر يقدم جوائز لـ500 فائز بالسباق

الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:00 ص
الجمعة.. ماراثون زايد الخيرى بالأقصر يقدم جوائز لـ500 فائز بالسباق ماراثون


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تواصل محافظة الأقصر من استعداداها لانطلاق النسخة الرابعة لماراثون زايد الخيري، صباح الجمعة المقبل، بمشاركة أكثر من 3 آلاف متسابق من المصريين والأجانب والعرب، حيث يجرى رفع كفاءة الشوارع وتركيب اللافتات المختلفة بالميادين الرئيسية بالمحافظة.

وفى هذا الصدد أعلن محمد أبوالقاسم، عضو اللجنة العليا المشرفة على إقامة سباقات النسخة الرابعة، لماراثون زايد الخيرى، الذى سينطلق يوم الجمعة المقبل، وسط معالم الأقصر الفرعونية، بمشاركة 3000 من متسابق من المصريين والعرب والأجانب، أن الماراثون سيمنح 500 جائزة مالية لعدد 500 متسابق ممن سيتصدرون ترتيب الفائزين من رقم واحد وحتى الرقم 500، وأن الفائز رقم 500 سيمنح مبلغ ألف جنيه، فيما تتزايد قيمة الجائزة بشكل من الفائز الذى سيحل فى المركز الـ 500، وحتى الفائز الأول .

وأضاف أبو القاسم أن فرصة المشاركة متاحة أمام كل أهل الأقصر، والمحافظات المجاورة، وكل المصريين، بجانب ضيوف الأقصر من السياح الأجانب، حتى الأربعاء.

 يذكر أن ماراثون زايد الخيرى، هذا العام مخصص لصالح دعم مستشفى شفاء ـ الأرومان لعلاج السرطان بالمجان فى الأقصر ومحافظات الصعيد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الأقصر تتزين بـ750 جدارية ولافتة لاستقبال 3 آلاف مشارك بماراثون زايد

الاقصر

اخبار الاقصر

ماراثون زايد الخيري

اخبار مصر

دعم مرضي السرطان

اخبار المحافظات



لا تفوتك
مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنية

مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنية

قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها

قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها

بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟

بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟

بيليه يرشح البرازيل للفوز بكأس العالم فى روسيا

بيليه يرشح البرازيل للفوز بكأس العالم فى روسيا

اختراق موقع OnePlus لسرقة تفاصيل بطاقات الائتمان.. والشركة تبدأ التحقيق

اختراق موقع OnePlus لسرقة تفاصيل بطاقات الائتمان.. والشركة تبدأ التحقيق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة