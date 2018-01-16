الجمعة.. ماراثون زايد الخيرى بالأقصر يقدم جوائز لـ500 فائز بالسباق





الأقصر – أحمد مرعى

تواصل محافظة الأقصر من استعداداها لانطلاق النسخة الرابعة لماراثون زايد الخيري، صباح الجمعة المقبل، بمشاركة أكثر من 3 آلاف متسابق من المصريين والأجانب والعرب، حيث يجرى رفع كفاءة الشوارع وتركيب اللافتات المختلفة بالميادين الرئيسية بالمحافظة.

وفى هذا الصدد أعلن محمد أبوالقاسم، عضو اللجنة العليا المشرفة على إقامة سباقات النسخة الرابعة، لماراثون زايد الخيرى، الذى سينطلق يوم الجمعة المقبل، وسط معالم الأقصر الفرعونية، بمشاركة 3000 من متسابق من المصريين والعرب والأجانب، أن الماراثون سيمنح 500 جائزة مالية لعدد 500 متسابق ممن سيتصدرون ترتيب الفائزين من رقم واحد وحتى الرقم 500، وأن الفائز رقم 500 سيمنح مبلغ ألف جنيه، فيما تتزايد قيمة الجائزة بشكل من الفائز الذى سيحل فى المركز الـ 500، وحتى الفائز الأول .

وأضاف أبو القاسم أن فرصة المشاركة متاحة أمام كل أهل الأقصر، والمحافظات المجاورة، وكل المصريين، بجانب ضيوف الأقصر من السياح الأجانب، حتى الأربعاء.

يذكر أن ماراثون زايد الخيرى، هذا العام مخصص لصالح دعم مستشفى شفاء ـ الأرومان لعلاج السرطان بالمجان فى الأقصر ومحافظات الصعيد.