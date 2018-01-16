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الجبير: إيران مصدر الصراعات بسبب سلوكها فى سوريا ولبنان والعراق والبحرين

الثلاثاء، 16 يناير 2018 01:42 م
الجبير: إيران مصدر الصراعات بسبب سلوكها فى سوريا ولبنان والعراق والبحرين وزير الخارجية السعودى عادل الجبير


بروكسل (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير إن إيران تعد مصدر الصراعات الأكبر فى المنطقة بسبب سلوكها فى لبنان وسوريا والعراق والبحرين، مضيفًا :"على إيران إذا كانت دولة ذات مؤسسات أن تتقيد بالقوانين الدولية وأن تحترم مبدأ الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للجيران".

ودعا الجبير -خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البلجيكى ديدييه رينديرز فى بروكسل اليوم الثلاثاء، إيران إلى التوقف عن دعم وتمويل وتخطيط الهجمات الإرهابية ضد البلدان الأخرى، مطالبًا طهران بأن تتقيد بالقرارات الدولية فيما يخص تسليم الأسلحة إلى الحوثيين فى اليمن والقرارات الدولية ذات الصلة بنقل الصواريخ الباليستية، مشيرًا إلى أن السعودية تلقت أكثر من 88 صاروخًا باليستيًا من إيران عبر الحوثيين، مشددًا على أن هذا السلوك غير مقبول ويجب إيقافه.

وأضاف وزير الخارجية السعودى :"تحدثنا عن العلاقات الثنائية والوضع الإقليمى سواء تعلق الأمر بالصراع الإسرائيلى الفلسطيني، أو الوضع فى سوريا واليمن".

من جانبه، قال وزير الخارجية البلجيكى ديدييه رينديرز :"نحن نساعد من أجل إجراء محادثات حقيقية لمستقبل سوريا"، معربا عن أمله فى أن يبدى النظام السورى رغبة حقيقية بالتفاوض، مقدمًا الشكر للجبير على توحيد المعارضة فى سوريا.


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