التحريات: تسرب غاز ماكينة توليد كهرباء وراء مصرع 4 أشخاص داخل منزلهم بالبحيرة

التحريات: تسرب غاز ماكينة توليد كهرباء وراء مصرع 4 أشخاص داخل منزلهم بالبحيرةالثلاثاء، 16 يناير 2018 12:47 م
اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جوده
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كشف تحريات مديرية أمن البحيرة أن حدوث تسرب شديد وانبعاث غاز أول أوكسيد الكربون من ماكينة توليد كهرباء وراء مصرع 4 أشخاص داخل منزلهم بالبحيرة.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر من الأهالى بوفاة عدد 4 أشخاص بداخل منزلهم بناحية قرية حراء بدائرة المركر.
بالانتقال والفحص والمعاينة تبين وفاة كل من "السيد .ح.س" 65 سنة فلاح و"كمال .ح.س" 54 سنة فلاح و"عمر" نجل الأول 12سنة و"إسلام" نجل الثانى 16 سنة، وجميعهم مقيمين المنصورية جيزة، وحالياً بذات الناحية، وبمناظرتهم تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ووجود بعض متعلقاتهم الشخصية "عدد 2 هاتف محمول ، مبلغ 1600 جنيه".
وبسؤال كل من "طارق .س.ح" 39 سنة عامل "نجل شقيق الأول" ، و"عمر .ع.ع" 21 سنة فلاح والمقيمان بذات الناحية، قررا باكتشافهما حدوث تسرب شديد وانبعاث غاز أول أوكسيد الكربون من ماكينة توليد كهرباء داخل منزلهم بأرضهم الزراعية، بالقرية، ووفاة المذكورين نتيجة ذلك، وقيامهما بإخراج الماكينة المشار إليها من المنزل، إلا أنه تبين لهما وفاتهم، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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