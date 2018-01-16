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التحالف العربى: صاروخ ميليشيا الحوثى على جازان استهدف المناطق المدنية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 10:59 م
التحالف العربى: صاروخ ميليشيا الحوثى على جازان استهدف المناطق المدنية صاروخ


أ ش أ
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أكد العقيد الركن تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى فى اليمن أن الصاروخ الذى أطلقته المليشيات الحوثية على مدينة جازان استهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن المالكى قوله إن إطلاق الصاروخ على جازان يثبت استمرار النظام الإيرانى بدعم الجماعة الحوثية بقدرات نوعية.
وقد اعترضت قوات الدفاع الجوى السعودى فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان حيث نجحت القوات فى تدمير الصاروخ قبل أن يصل إلى هدفه.


يشار إلى أن قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت فى 5 من الشهر الجارى صاروخا باليستيا فوق نجران أطلقته ميليشيات الحوثى من داخل الأراضى اليمنية دون إحداث أى خسائر بالأرواح.

 


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