البيئة تنفذ أنشطة توعوية فى محافظة الإسكندرية

البيئة تنفذ أنشطة توعوية فى محافظة الإسكندريةالثلاثاء، 16 يناير 2018 12:12 م
انشطة بيئية
أسماء نصار
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نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، عدد من الأنشطة التوعوية، حيث تم تنفيذ ندوة عن أهمية فصل المخلفات وتدويرها بالتعاون مع مركز إعلام منطقة الجمرك.
وشارك الجهاز فى مؤتمر البترول والبيئة وآفاق التنمية بحضور المهندس هدى مصطفى رئيس الإدارة المركزية للجهاز، حيث تم تقديم ورقة عمل عن الإنتاج الانظف وأهمية التوجه إلى مشروعات التنمية النظيفة.
كما شارك الجهاز فى حلقة نقاشية لمدة يومان بعنوان "دعم متحدى الإعاقة - معا نستطيع"، التى نظمها مركز النيل للإعلام بالتعاون مع جمعية كاريتاس والمجلس القومى للمرأة ومعهد الخدمة الاجتماعية والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وقسم الترويح لذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية الرياضية بنات بالإسكندرية وبمشاركة أكثر من 70 ممثل عن المجتمع السكندرى المعنييين بقضية الإعاقة.
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