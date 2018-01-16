البابا فرنسيس يعبر عن "الألم والخجل" لفضيحة الانتهاكات الجنسية فى تشيلى

البابا فرنسيس يعبر عن "الألم والخجل" لفضيحة الانتهاكات الجنسية فى تشيلىالثلاثاء، 16 يناير 2018 02:48 م
فرنسيس
رويترز
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عبر البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، عن "ألمه وخجله" من فضية الانتهاكات الجنسية فى تشيلى فى أولى تعليقاته بالبلاد بشأن الأزمة التى شابت مصداقية الكنيسة الكاثوليكية.
وكان البابا يتحدث فى أول كلمة رسمية له خلال الزيارة. وألقى كلمته فى حضور رئيسة تشيلى ميشيل باشيليت ومسؤولين آخرين ودبلوماسيين أجانب.
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