البابا فرنسيس يعبر عن "الألم والخجل" لفضيحة الانتهاكات الجنسية فى تشيلى





رويترز

عبر البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، عن "ألمه وخجله" من فضية الانتهاكات الجنسية فى تشيلى فى أولى تعليقاته بالبلاد بشأن الأزمة التى شابت مصداقية الكنيسة الكاثوليكية.

وكان البابا يتحدث فى أول كلمة رسمية له خلال الزيارة. وألقى كلمته فى حضور رئيسة تشيلى ميشيل باشيليت ومسؤولين آخرين ودبلوماسيين أجانب.