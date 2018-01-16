البابا تواضروس يستقبل أمين عام منظمة التعاون الإسلامى

كتبت سارة علام

استقبل البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى.

تأتى زيارة الدكتور العثيمين للمقر البابوى فى إطار زيارته الحالية للقاهرة والتي يشارك خلالها فى افتتاح مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس والمقرر انعقاده على مدى اليومين القادمين.