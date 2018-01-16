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البابا تواضروس يستقبل أمين عام مجلس الكنائس العالمي بالكاتدرائية بالعباسية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 09:04 م
البابا تواضروس يستقبل أمين عام مجلس الكنائس العالمي بالكاتدرائية بالعباسية البابا تواضروس الثاني


كتبت سارة علام
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استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الأب الدكتور أولاڤ فيسك تڤيت الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي.

حضر اللقاء الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والقس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.

 


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الكاتدرائية

مجلس الكنائس العالمي

البابا تواضروس



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