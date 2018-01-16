الاحتلال الإسرائيلى يمنع أوقاف القدس من ترميم وصيانة المسجد الأقصى

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أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى منعت موظفيها بلجنة الإعمار من ممارسة عمليات الترميم والصيانة فى كافة أرجاء المسجد الأقصى.

وقال المنسق الإعلامى فى الدائرة فراس الدبس، اليوم الثلاثاء، إن ضابطًا فى شرطة الاحتلال الإسرائيلى اقتحم مكتب إعمار المسجد الأقصى داخل المسجد، وأبلغ نائب رئيس لجنة الإعمار المهندس طه عويضة بأن العمل فى المسجد ومرافقه فى مسجد قبة الصخرة ممنوع، بما فيه من أعمال الفسيفساء والسقف الخشبي، وترميم أبواب المسجد القبلي، وأعمال الترميم الأخرى فى جميع مرافق المسجد.

أضاف المنسق الإعلامى أن الضابط الإسرائيلى أبلغ مكتب إعمار المسجد بأنه سيتم اعتقال نائب مدير مشاريع الإعمار المهندس طه عويضة، إذا خالف أى عامل أمر المنع.