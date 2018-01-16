video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإمارات تتقدم بشكوى للأمم المتحدة بعد اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين

الثلاثاء، 16 يناير 2018 10:56 ص
الإمارات تتقدم بشكوى للأمم المتحدة بعد اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين تميم والامارات


رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤول إماراتي إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستتقدم بشكوى ضد قطر إلى منظمة الطيران المدني الدولى التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بعد واقعتى اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين خلال رحلتيهما المعتادة إلى البحرين.

وصرح رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى فى الإمارات  سيف السويدى "سنتقدم اليوم بشكوى أمام منظمة الطيران المدنى الدولى حول هذين الحادثين الخطيرين مع الأدلة التى جمعناها وسنطالب بتدخل المنظمة لمنع قطر من تكرار سلوكها".

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدنى فى الإمارات إن بلاده ستتهم قطر بانتهاك اتفاقية شيكاجو في شكواها لمنظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو).

وأكدت صحيفتا (الاتحاد) و(الخليج) الإماراتيتان فى افتتاحيتيهما صباح اليوم الثلاثاء، أن (تنظيم الحمدين) فشل فى كل مساعيه لتدويل أزمته واستدعاء القوى الأجنبية لدعمه، وقالتا " إن قطر فقدت الصواب والرشد ووصلت إلى مرحلة الهذيان واللعب بالنار ومن هنا ليس غريبا عليها ما ارتكبته أمس من إرهاب للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين باعتراض مقاتلاتها الحربية لهما، فالإرهاب عند قطر نهج وأسلوب حكم وهو ما تؤكده ممارساتها منذ تولى تنظيم الحمدين زمام الدوحة فى التسعينات من القرن الماضى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..وضع حجر الأساس لمبنى سفارة الإمارات الجديد فى لبنان بحضور سعد الحريرى

قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها

الإمارات: البحرين رصدت المقاتلات القطرية خلال اعتراضها لطيران بلادنا

الاتحاد الأوروبى يتجه لرفع الإمارات وتونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

تأخر إقلاع 3 رحلات متجهة إلى الإمارات لسوء الأحوال الجوية

صحف الإمارات: اعتراض مقاتلات قطر لطائرتين مدنيتين إرهاب وخرق للاتفاقيات

اخبار عربيه

عرب

عالم

الامارات

تميم

قطر

الامم المتحده



لا تفوتك
صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة