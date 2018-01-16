الإمارات تتقدم بشكوى للأمم المتحدة بعد اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين





رويترز

قال مسؤول إماراتي إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستتقدم بشكوى ضد قطر إلى منظمة الطيران المدني الدولى التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بعد واقعتى اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين خلال رحلتيهما المعتادة إلى البحرين.

وصرح رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى فى الإمارات سيف السويدى "سنتقدم اليوم بشكوى أمام منظمة الطيران المدنى الدولى حول هذين الحادثين الخطيرين مع الأدلة التى جمعناها وسنطالب بتدخل المنظمة لمنع قطر من تكرار سلوكها".

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدنى فى الإمارات إن بلاده ستتهم قطر بانتهاك اتفاقية شيكاجو في شكواها لمنظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو).

وأكدت صحيفتا (الاتحاد) و(الخليج) الإماراتيتان فى افتتاحيتيهما صباح اليوم الثلاثاء، أن (تنظيم الحمدين) فشل فى كل مساعيه لتدويل أزمته واستدعاء القوى الأجنبية لدعمه، وقالتا " إن قطر فقدت الصواب والرشد ووصلت إلى مرحلة الهذيان واللعب بالنار ومن هنا ليس غريبا عليها ما ارتكبته أمس من إرهاب للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين باعتراض مقاتلاتها الحربية لهما، فالإرهاب عند قطر نهج وأسلوب حكم وهو ما تؤكده ممارساتها منذ تولى تنظيم الحمدين زمام الدوحة فى التسعينات من القرن الماضى".