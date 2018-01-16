"الإدارى" تستمع اليوم لإعادة المرافعة فى الدعوى المطالبة بوقف "أوبر وكريم"





كتب أحمد عبد الهادى

تستمع محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل ، لإعادة المرافعة فى الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين، وتطالب بإيقاف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاط تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى تستخدمانها.

اختصمت الدعوى رقم 29020 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانونى لشركات أوبر وكريم .