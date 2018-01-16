الأموال العامة تضبط تاجر عملة بالشرقية تعامل فى مليون ونص ريال سعودى

الأموال العامة تضبط تاجر عملة بالشرقية تعامل فى مليون ونص ريال سعودىالثلاثاء، 16 يناير 2018 01:32 م
اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص بالشرقية لتجميعه العملات الأجنبية من المواطنين واستبدالها بالمحلية، بحجم تعاملات بلغت مليون وخمسمائة ألف ريال سعودى.
وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "محمد إ.م" ومقيم ههيا ، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من أبناء قريته والقرى المجاورة بأسعار أقل من سعر الصرف، ويستبدلها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى بلغت 1,500,000 ريال سعودى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.
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