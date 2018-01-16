الأمن الأردنى ينقذ عائلة مصرية بعد حريق منزلها بعمان

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أنقذ الأمن الأردنى، فجر اليوم الثلاثاء، إحدى العائلات المصرية بعد احتراق منزلها فى منطقة المهاجرين بالعاصمة عمان.

وقال مصدر أمنى أردنى إنه وفجر اليوم، وأثناء قيام إحدى دوريات النجدة بالوظيفة الرسمية فى منطقة المهاجرين تم مشاهدة حريق فى أحد المنازل بالمنطقة بالقرب من محطة المهاجرين، مشيرا إلى أن طاقم الدورية توجه للمكان وتبين لهم أن سكان المنزل مازالوا داخله ومحاصرين بالنيران.

وأفاد بأن طاقم الدورية تمكن على الفور ودون تردد من إخراج أربعة أطفال والأم والأب والذين تبين أنهم من الجنسية المصرية، مؤكدا أنه تم إنقاذ كافة أفراد العائلة دون وقوع أية إصابات تذكر.