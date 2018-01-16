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"الأرصاد": طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة تسجل 12 درجة

الثلاثاء، 16 يناير 2018 10:59 ص
"الأرصاد": طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة تسجل 12 درجة حالة الطقس- أرشيفية


وائل ربيعى
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 19 درجة و12 درجة للصغرى، والإسكندرية 18 للعظمى و 11 للصغرى، ومطروح 19 للعظمى و10 للصغرى.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


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