الأردن يندد بوقف السلطات الإسرائيلية أعمال الصيانة والترميم فى المسجد الأقصى

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ندد الأردن، اليوم الثلاثاء، بطلب السلطات الإسرائيلية من إدارة أوقاف القدس وقف كافة أعمال الصيانة والترميم فى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، وتهديدها باعتقال من يقوم بواجبه بهذا الشأن من كوادر الأوقاف.

وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أن جميع شئون المسجد الأقصى المبارك هى من اختصاص إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، وفقاً للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، وأن لا علاقة لسلطات الاحتلال بأى من أعمال الصيانة والترميم فى المسجد.



وعبّر المومنى عن رفض المملكة المطلق لمثل هذه التصرفات الاستفزازية المُدانة، وعن عزمها على الإستمرار فى النهوض بمسئولياتها فى الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس .