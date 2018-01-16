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الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:47 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 16 يناير 2018 09:14 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء اخبار اليوم الثلاثاء


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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الثلاثاء، منها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مستثمرين عالميين، وتحديد الهيئة الوطنية للانتخابات 20 مليون جنيه الحد الأقصى لإنفاق المرشح بانتخابات الرئاسة، وتحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة من عدم الاستقرار بالطقس والرياح تصل لحد العاصفة الخميس المقبل.

صورة الرئيس السيسى

السيسي لمستثمرين عالميين: لدينا استقرار سياسي وفرص بجميع القطاعات

الهيئة العليا للانتخابات

الوطنية للانتخابات: 20 مليون جنيه الحد الأقصى لإنفاق المرشح بانتخابات الرئاسة

وكالة موديز

وكالة موديز العالمية: ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى لـ5% فى 2019

الطيران الروسى

انترفاكس: الرحلات الروسية المباشرة لشرم والغردقة فى النصف الثانى من 2018

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المتحدث العسكرى: ضبط 3 تكفيريين أثناء مراقبتهم تحركات القوات بوسط سيناء

صور القطارات

الزيادات الجديدة على تذاكر القطارات.. تتراوح بين 15 و150% والتطبيق نهاية الشهر

صور محافظ المنوفيه

حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

صور الرياح

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

صورة والد محمد صلاح

والد محمد صلاح يوقع توكيلا لتأييد السيسى فى انتخابات الرئاسة

صورة حسام البدرى

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

http://www.youm7.com/3603426


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الاقصى

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