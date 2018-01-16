اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء





يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الثلاثاء، منها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مستثمرين عالميين، وتحديد الهيئة الوطنية للانتخابات 20 مليون جنيه الحد الأقصى لإنفاق المرشح بانتخابات الرئاسة، وتحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة من عدم الاستقرار بالطقس والرياح تصل لحد العاصفة الخميس المقبل.

السيسي لمستثمرين عالميين: لدينا استقرار سياسي وفرص بجميع القطاعات

الوطنية للانتخابات: 20 مليون جنيه الحد الأقصى لإنفاق المرشح بانتخابات الرئاسة

وكالة موديز العالمية: ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى لـ5% فى 2019

انترفاكس: الرحلات الروسية المباشرة لشرم والغردقة فى النصف الثانى من 2018

المتحدث العسكرى: ضبط 3 تكفيريين أثناء مراقبتهم تحركات القوات بوسط سيناء

الزيادات الجديدة على تذاكر القطارات.. تتراوح بين 15 و150% والتطبيق نهاية الشهر

حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

والد محمد صلاح يوقع توكيلا لتأييد السيسى فى انتخابات الرئاسة

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

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