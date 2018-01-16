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الثلاثاء، 16 يناير 2018 04:08 م
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استجابة لليوم السابع.. محافظ سوهاج يقدم مساعدة مادية للطفلتين ياسمين ومنة

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:48 م
استجابة لليوم السابع.. محافظ سوهاج يقدم مساعدة مادية للطفلتين ياسمين ومنة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية والعاجلة، للطفلتين ياسمين ومنة ولأسرتهما من نجع حمودة، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك في استجابة لما نشر بموقع "اليوم السابع" الاخبارى تحت عنوان "قصة كفاح طالبتين شقيقتين تعملان بصيد السمك بسوهاج للإنفاق على أسرتهما .. ياسمين ومنة: دخلنا اليومي 20 جنيها وبنشتري لبن لأخونا الرضيع .. وعايزين نركب كهرباء ومش عارفين وعايشين في الضلمة".

كما كلف المحافظ مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني وشركتي الكهرباء والمياه لتوصيل الكهرباء ومياه الشرب لهما، وتوفير الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها المنزل ومساعدة الشقيقتين في استكمال دراستهم، والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير اللبن لشقيقهم الصغير.


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