استجابة لليوم السابع.. الداخلية تطارد الباعة الجائلين بمحيط ضريح سعد زغلول

استجابة لليوم السابع.. الداخلية تطارد الباعة الجائلين بمحيط ضريح سعد زغلولالثلاثاء، 16 يناير 2018 10:40 ص
كتب محمود عبد الراضى
أكد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن مديرية أمن القاهرة وجهت العديد من الحملات الأمنية بمحيط ضريح سعد زغلول ، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأسفرت الحملات الأمنية عن تحرير 8 محاضر إشغال طريق، ومحضرين إدارة محل بدون ترخيص، ومحضر تلوث بيئة و45 مخالفة إشغال طريق.
وشدد قطاع الإعلام، على أن الداخلية لا تدخر جهداً في مجال توجيه الحملات الأمنية، لضبط المخالفين والتعامل مع كل ما يشكل مخالفة.
جاء ذلك رداً على تقرير نشرته "اليوم السابع"، بعنوان "الإهمال يضرب ضريح سعد زغلول.. الباعة الجائلين يحولون المكان لسوق شعبي"، والذي أشار لانتشار الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بمحيط ضريح سعد زغلول مما يعيق الحركة المرورية بالمنطقة.
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مواطن فاقد الامل في شارع للادميين حقا
اغيثونا من هؤلاءالباعة
للاسف ..تحولت المنطقة الى سوق عشوائي في كل شيء من باعة احتلوا الشارع بالكامل حتى الارصفة واستعمروه ليل نهار ..ليظل الكر والفر هو السائد بين الباعة وشرطة المرافق التي تاتي احيانا لاثبات الوجود..لتعود ريمة الى عادتها القديمة خلال دقائق..وهذا كله على حساب حياة وراحة السكان والمارين..الحل الوحيد الذي طبق في السابق هو التواجد الشرطي الدائم حتى لو لفترة محدودة.. وغير ذلك لا جديد والمعاناة مستمرة حتى اشعار اخر.