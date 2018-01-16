ارتفاع مبيعات بي.إس.إيه الفرنسية للسيارات فى 2017 بفضل نمو فى إيران وآسيا





رويترز

قالت مجموعة بي.إس.إيه الفرنسية لصناعة السيارات المالكة للعلامة التجارية بيجو اليوم الثلاثاء إن مبيعاتها العالمية فى 2017 زادت 15.4 بالمئة بفضل النمو القوى فى الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والذى ساهم فى تعويض الصعوبات التى تواجها فى بريطانيا والصين.

وباعت المجموعة ثلاثة ملايين و632 ألفا و300 سيارة على مستوى العالم فى 2017 لتضاهى الأداء القوى الذى كشفت عنه منافستها المحلية رينو الأسبوع الجاري.

وارتفع سهم بي.إس.إيه 0.3 بالمئة فى التعاملات المبكرة متفوقا على مؤشر أسهم قطاع السيارات الأوروبى الذى زاد 0.1 بالمئة.

وقالت المجموعة إنها حققت مبيعات قوية من المركبات التجارية الخفيفة من طرازيها بيجو وستروين فى الأسواق الخارجية مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وقال جان فيليب امباراتو الرئيبس التنفيذى لبيجو فى بيان "العام 2017 كان استثنائيا مع تحقيق نتائج قياسية مرتفعة لبيجو".

وكانت إيران نقطة مضيئة بوجه خاص فى الشرق الأوسط وهى سوق عادت إليها المجموعة فى 2016 إثر اتفاق دولى لرفع العقوبات عن طهران مقابل كبح أنشطتها النووية.

وفى الصين انخفضت المبيعات ولكن الشركة أشارت لبوادر التعافى بعد يوليو .

وقالت المجموعة إنها رفعت حصتها فى الأسواق الأوروبية الرئيسية باستثناء المملكة المتحدة حيث تواجه الشركة مشاكل فى أنشطة أوبل فوكسهول التى استحوذت عليها العام الماضي.

كانت رينو أعلنت أمس عن زيادة فى المبيعات العالمية فى 2017، قائلة إنها تتوقع مزيدا من النمو فى 2018.