احتجاز 12 حالة من مصابى التسمم بمشتول السوق.. ورئيس المدينة يتفقد المصابين

احتجاز 12 حالة من مصابى التسمم بمشتول السوق.. ورئيس المدينة يتفقد المصابينالثلاثاء، 16 يناير 2018 01:17 ص
مصابى التسمم بمشتول السوق
الشرقية - إيمان مهنى
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تفقد العقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة مشتول السوق، بناءا على تكليف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مصابى النزلات المعوية المحتجزين فى المستشفى المركزى، للاطمئنان على حالتهم الصحية .
قال رئيس المدينة، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن جميع الحالات المحتجزة وعددها 12 من إجمالى 50 حالة مستقرة ولا يوجد أى مخاطر عليها منتظر خروجها خلال ساعات .
وأضاف أن الحالات الـ 50 جميعهم من قرية دهمشا، واستقبلتهم المستشفى على مدار اليوم، أن المصابين أجمعوا انهم تناولوا ترمس في حفل زفاف بالقرية .
و أشار انه جميع طاقم المستسفى والجهاز التنفيذى كان متواجد فى المستشفى للمتابعة الحالة أول بأول، كما دفعت مديرية الصحة بفرقة من طوارئ الصحة، لمساعدة فى علاج المصابين.
ووجه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بتمركز سيارتين إسعاف فى القرية تحسبا لظهور حالات جديدة وكذلك فريق من الطب الوقائى لتحليل عينات من القئ و مأكولات الحالات لبيان سبب إصابته .
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