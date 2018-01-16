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الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:44 ص
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اتحاد الصناعات ينظم اليوم الدورة الثانية لمؤتمر التحول للاقتصاد غير النقدى

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:00 ص
اتحاد الصناعات ينظم اليوم الدورة الثانية لمؤتمر التحول للاقتصاد غير النقدى المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية


كتبت: دانه الحديدى
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يعقد اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الثانى للتحول نحو اقتصاد غير النقدى، والذى يهدف لمناقشة الخريطة التنفيذية للتحول لاقتصاد غير نقدى وتقديمها إلى الاجهزة المختصة، وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

ويعقد المؤتمر بحضور المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، واندرو ويلسون، ممثل مركز المشروعات الدولية الخاصة، حيث يناقش المؤتمر عرض تفصيلى لخارطة الطريق التنفيذية للتحول الاقتصادى غير النقدى، وحزمة الاجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الاجراءات.

كما يستعرض المؤتمر، على مدار 4 جلسات، الخبرات الخاصة بعدد من الدول التى طبقة تجربة التحول لاقتصاد غير نقدى، كذلك التوصيات الخاصة بتطوير القطاع المالى والمصرفى وغير المصرفى، لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادى المستهدف.


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